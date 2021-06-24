Нацкомиссия установит минимальные цены на внутрисуточном рынке электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует на период профицита электроэнергии обязать участников внутрисуточного рынка (ВСР) в Объединенной энергосистеме Украины устанавливать цену энергии на уровне не менее 101% от цены рынка на сутки вперед (РСВ).

Проект соответствующих изменений в постановление №766 от 8 апреля 2020 года о действиях участников рынка на период карантинных ограничений внесен в повестку дня заседания регулятора в пятницу, 25 июня, передеат Интерфакс-Украина.

Согласно документу, участники РСВ и ВСР до 1 октября 2021 года в своих заявках на торги на ВСР в ОЭС должны указывать цены на электроэнергию не менее 101% от цены РСВ.

В обосновании к принятию такого решения комиссия ссылается на предложения Министерства энергетики и госпредприятия "Оператор рынка" о временном внедрении минимальной цены на ВСР с целью урегулирования проблемных вопросов ценообразования на нем.

В обосновании указывается, что на ряде совещаний в Минэнерго неоднократно поднимался вопрос финансового сбалансирования участников рынка с целью, в частности накопления производителями электроэнергии необходимых средств для проведения ремонтной кампании и обеспечения запасов угля.

Кроме того, стабилизация рынка является важной составляющей процесса интеграции украинской и европейских энергосистем, отмечается в обосновании к проекту решения.

Как сообщалось, в начале июня Министерство энергетики обратилось к НКРЭКУ с просьбой ввести временный запрет трейдерам и электропоставщикам подавать заявки на продажу электроэнергии на РСВ/ВСР, на период профицита отменить ценовые ограничения на организованных сегментах рынка, а также временно установить минимальную цену на ВСР на уровне не ниже РСВ, на РСВ – не ниже себестоимости НАЭК "Энергоатом".

Комиссия со своей стороны обязала участников рынка (кроме производителей электроэнергии и ГП "Гарантированный покупатель") при осуществлении операций купли и продажи электроэнергии по двухсторонним договорам (ДД), на рынке "на сутки вперед" или импорта/экспорта избегать отрицательного сальдо объемов электроэнергии за расчетный период в торговой зоне ОЭС Украины.

Кроме того, позже НКРЭКУ повысила максимальные предельные цены на рынке электроэнергии на РСВ и ВСР. Для часов минимальной суточной нагрузки в энергосистеме (с 00:00 до 07:00 и с 23:00 до 00:00) максимальная предельная цена будет составлять 1 243,71 грн/МВт-ч, для часов максимальной нагрузки (c 07:00 до 23:00) – 2 655,99 грн/МВт-ч.