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Новини Ринок електроенергії
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Нацкомиссия установит минимальные цены на внутрисуточном рынке электроэнергии

Нацкомиссия установит минимальные цены на внутрисуточном рынке электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует на период профицита электроэнергии обязать участников внутрисуточного рынка (ВСР) в Объединенной энергосистеме Украины устанавливать цену энергии на уровне не менее 101% от цены рынка на сутки вперед (РСВ).

Проект соответствующих изменений в постановление №766 от 8 апреля 2020 года о действиях участников рынка на период карантинных ограничений внесен в повестку дня заседания регулятора в пятницу, 25 июня, передеат Интерфакс-Украина.

Согласно документу, участники РСВ и ВСР до 1 октября 2021 года в своих заявках на торги на ВСР в ОЭС должны указывать цены на электроэнергию не менее 101% от цены РСВ.

В обосновании к принятию такого решения комиссия ссылается на предложения Министерства энергетики и госпредприятия "Оператор рынка" о временном внедрении минимальной цены на ВСР с целью урегулирования проблемных вопросов ценообразования на нем.

В обосновании указывается, что на ряде совещаний в Минэнерго неоднократно поднимался вопрос финансового сбалансирования участников рынка с целью, в частности накопления производителями электроэнергии необходимых средств для проведения ремонтной кампании и обеспечения запасов угля.

Кроме того, стабилизация рынка является важной составляющей процесса интеграции украинской и европейских энергосистем, отмечается в обосновании к проекту решения.

Как сообщалось, в начале июня Министерство энергетики обратилось к НКРЭКУ с просьбой ввести временный запрет трейдерам и электропоставщикам подавать заявки на продажу электроэнергии на РСВ/ВСР, на период профицита отменить ценовые ограничения на организованных сегментах рынка, а также временно установить минимальную цену на ВСР на уровне не ниже РСВ, на РСВ – не ниже себестоимости НАЭК "Энергоатом".

Комиссия со своей стороны обязала участников рынка (кроме производителей электроэнергии и ГП "Гарантированный покупатель") при осуществлении операций купли и продажи электроэнергии по двухсторонним договорам (ДД), на рынке "на сутки вперед" или импорта/экспорта избегать отрицательного сальдо объемов электроэнергии за расчетный период в торговой зоне ОЭС Украины.

Кроме того, позже НКРЭКУ повысила максимальные предельные цены на рынке электроэнергии на РСВ и ВСР. Для часов минимальной суточной нагрузки в энергосистеме (с 00:00 до 07:00 и с 23:00 до 00:00) максимальная предельная цена будет составлять 1 243,71 грн/МВт-ч, для часов максимальной нагрузки (c 07:00 до 23:00) – 2 655,99 грн/МВт-ч.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
електроенергія (4238) ДТЕК (1359) Герус Андрій (268) НКРЕКП (1442) Електрика (1240)


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Как идет сверхприбыль толстосумам, так все нормально - у нас рынок. Как должен сработать рынок на снижение цен, а твари теряют прибыль, так сразу устанавливаются минимальная цена. Это разве рынок!? Все эти годы шакалье кормят нас европейскими ценами, а как разговор касается зарплаты, так зарплата украинская.
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25.06.2021 08:11 Відповісти
Себестоимость э/ э от Энергоатома 0.6 грн/кВт. Готов покупать ,как конечный потребитель на прямую за 1,80 грн(300%).А как нет? Почему нельзя??? Потому, что есть блд прокладки и блд дети чиновников от олигархов, работающих в них. Отака х@@ня малята ((
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25.06.2021 10:10 Відповісти

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