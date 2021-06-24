Фукс после введения санкций заявил о выходе из российского гражданства

Бизнесмен Павел Фукс заявил, что его адвокаты получили выписки миграционной и налоговой служб России, подтверждающие его выход из гражданства РФ.

Об этом он написал в своем Telegram.

"В Российской Федерации бизнес не веду, налоги не плачу. На скриншотах ниже – информация о недействительных, то есть аннулированных паспортах. Такой паспорт может быть сдан и утилизирован или не сдан (часто по логистическим причинам) и числиться в розыске - оба варианта, как показано на скриншоте, означают, что документ недействителен", – отмечает Фукс.

По его словам, проверка по базе МВД РФ также выдает, что паспорта недействительны.

Фукс добавил, что "процедура выхода из российского гражданства - непростая и длительная".

"Среди прочего, чтобы выйти из гражданства РФ, заявление на которое я подал в 2017-м, тогда же мне было необходимо пройти процедуру "замены паспорта в связи с достижением 45-летнего возраста". В 2017-м в консульском отделе посольства РФ в Украине паспорт сразу же сдал", – написал бизнесмен.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны ввел персональные санкции против бизнесмена Павла Фукса. По словам секретаря СНБО, санкции в отношении Фукса применены в связи с компанией "Голден деррик".

Он пояснил, что речь идет о 19 лицензиях на добычу углеводородов, которые СНБО решило аннулировать 19 марта этого года. Данилов пояснил, что эти 19 компаний были зарегистрированы 6 декабря 2018 года одним человеком - Виталием Лупето - по одному адресу в Александрии (Кировоградская область).

"И через очень короткое время этот человек получил 19 лицензий на углеводороды. Мы считаем, что за этими действиями стоят представители Российской Федерации. Мы на этом настаивали на наших заседаниях, и сегодня, как результат этих проверок, в отношении российского бизнесмена Павла Фукса был введен полный комплект санкций именно за участие в этих процессах и этих вещах", - отметил Данилов.

В свою очередь Фукс в январе 2021 года сообщил в интервью "Радио НВ", что окончательно отказался от возможного участия в этих активах.

После заседания СНБО Фукс сообщил, что намерен оспорить в суде решение о наложении на него персональных санкций.