Крупные сети АЗС снизили цены на автогаз

Крупные розничные сети 24 июня снизили стоимость сжиженного газа в пределах 10-50 копеек за литр.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В сетях ОККО и WOG продукт подешевел на 50 копеек до 15,99 и 15,98 грн/л. На станциях "Автотранс" цена автогаза опустиласт на 10 копеек – до 15,88 грн/л.

Кроме того, сеть "БРСМ" снизила цену ресурса на 10 копеек только в Черкасской области – до 15,29 грн/л.

Средняя стоимость СУГ по Украине 24 июня составила 15,44 грн/л (-13 коп./л).