Крупные сети АЗС снизили цены на автогаз
Крупные розничные сети 24 июня снизили стоимость сжиженного газа в пределах 10-50 копеек за литр.
Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".
В сетях ОККО и WOG продукт подешевел на 50 копеек до 15,99 и 15,98 грн/л. На станциях "Автотранс" цена автогаза опустиласт на 10 копеек – до 15,88 грн/л.
Кроме того, сеть "БРСМ" снизила цену ресурса на 10 копеек только в Черкасской области – до 15,29 грн/л.
Средняя стоимость СУГ по Украине 24 июня составила 15,44 грн/л (-13 коп./л).
Джерело: еnkorr
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль