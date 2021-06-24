"Нафтогаз" сменил руководство крупнейшего подразделения по добыче газа

Директором газопромыслового управления "Шебелинкагаздобыча" назначен Андрей Охотников, его заместителем – Сергей Кривуля.

Об этом говорится в сообщении дивизиона "Нафтогаз Разведка и Добыча" в Facebook.

Андрей Охотников до новой должности работал первым заместителем директора другого газопромышленного управления "Полтавагаздобыча", где осуществлял операционное управление производственной деятельностью. Под его руководством создан офис управления проектами внутрескважинных работ, проведен реинжиниринг функции развития наземной инфраструктуры и капитального строительства. До этого Охотников отвечал за направление регионального развития "Укргаздобычи", в частности, работу со стейкхолдерами в производственных проектах, взаимодействие с местными общинами и органами власти, земельные отношения и проекты устойчивого развития.

Сергей Кривуля имеет за плечами около 30 лет опыта в нефтегазовой отрасли. Последние 11 лет он возглавлял Украинский научно-исследовательский институт природного газа (УкрНИИгаз), который в составе "Укргаздобычи" отвечает за новые разработки и исследования. До этого 16 лет посвятил работе в "Шебелинкагаздобыче", где прошел путь от оператора по исследованию скважин до руководителя геологической функции.

Валовая добыча газа "Шебелинкадобычей" по итогам 2020 года составила 7,55 млрд кубометров (-8,7% к 2019 году). Кроме того, компания в 2020 году добыла 128 тыс. тонн газового конденсата и нефти, ПГВ – 316 тыс. тонн, ЛГВ – 0,7 тыс.тонн и 2,8 тыс. тонн нефтебитумного флюида.