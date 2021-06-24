В России начнут увольнять сотрудников за отказ от вакцинации

Роспотребнадзора обязал работодателей отстранять сотрудников, которые отказываются прививаться от COVID-19, при этом им могут предложить перейти на удаленку, хотя это не предусмотрено законом.

Как сообщил российский оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом, пока что эта мера введена в Москве, передает Интерфакс.

"Работодатель обязан отстранить от работы работника (сотрудника), выразившего отказ от проведения профилактической прививки от COVID-19 (иммунизации) при отсутствии медицинских противопоказаний", – говорится в сообщении штаба.

В нем уточняется, что при этом работодатель вправе предложить отстраняемому сотруднику удаленную работу. При этом предоставление удаленной работы отстраняемому сотруднику не предусмотрено законом, так что этот вопрос предлагают решать индивидуально.

При этом на период отстранения от работы зарплата сотруднику начисляться не будет. Также пропущенное им время не включается в стаж, который дает право на ежегодный оплачиваемый отпуск.

Работодателям, не соблюдающим требования о количестве вакцинированных или не предоставивших информацию о них, грозит приостановка работы на срок до 90 суток, сообщил оперштаб.

Также в оперштабе уточнили, контроль работодателей за обязательной вакцинацией своих сотрудников будет осуществляться с помощью постоянных проверок.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что вакцинация от коронавируса остается добровольной, но представителям сферы услуг, которые не хотят прививаться, придется сменить работу.

"Это добровольность, потому что вы можете поменять работу. Если вы работаете в сфере услуг и вы не привиты, вы можете представлять угрозу для тех, кому вы эти услуги оказываете в условиях острой вспышки пандемии", - подчеркнул представитель Кремля.

Он отметил, что такие меры обусловлены текущим моментом и эпидемиологической ситуацией.

"Действуют особые полномочия главы региона. Это все связано с пандемией и необходимостью принятия действенных мер для прекращения этой вспышки", – сказал Песков.

Как сообщалось, ранее главный санитарный врач Москвы выпустила постановление, которое обязывает привить от COVID-19 не менее 60% работников сфер торговли, общественного питания, транспорта и услуг. Второй компонент вакцины они должны получить к середине августа.