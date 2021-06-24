Россия введет экспортные пошлины на металл из-за сверхдоходов металлургов

Правительство РФ вводит временные экспортные пошлины на продукцию черной и цветной металлургии на фоне стремительного роста мировых цен и сверхприбылей металлургических компаний.

Соответствующее предложение было поддержано на заседании правительства РФ, передает Интерфакс.

По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, предприятия черной металлургии заплатят в бюджет посредством экспортной пошлины порядка 110-115 млрд руб., цветмета – 50 млрд руб.

Базовая ставка пошлины на цветные металлы составит 15%, плюс специфическая составляющая. Специфические ставки экспортной пошлины на медь составят $1226 за тонну, никель – $2321, алюминий – $254.

Пошлины будут распространяться только на экспорт за пределы Евразийского экономического союза.

В конце мая первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что российские металлурги должны будут вернуть в бюджет в том или ином виде 100 млрд рублей сверхдоходов, полученных от высоких цен на продукцию, поставляемую в рамках финансируемых государством проектов.

Заявления Белоусова уже вызвали резкую ответную реакцию металлургов: глава отраслевого объединения "Русская сталь" и владелец НЛМК Владимир Лисин заявил, что планы новых изъятий игнорируют рост налоговых отчислений и инвестиций ведущих компаний сектора.

Как сообщалось, в Украине правительство на фоне роста мировых цен предлагает повысить ставки ренты на добычу железной руды, однако этот вопрос до сих пор не урегулирован.

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