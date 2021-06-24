Зеленский ввел в действие санкции против Фирташа и Фукса (обновлено)

Президент Украины Владимир Зеленский указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о введении персональных санкций против украинского и российского бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - сказано в документе.

Согласно решению СНБО, к Фирташу и Фуксу применены санкции в виде блокировки активов, ограничения торговых операций, запрета полетов и перевозок по территории Украины, запрета на вывод капиталов, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами, запрет участия в приватизации и аренде государственного имущества, ограничение выдачи наличных по иностранным платежным картам, запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности, лишение государственных наград.

Санкции в виде аннулирования лицензий и спецразрешений на разработку недр также введены в отношении ООО "Валки-Ильменит", входящего в титановый бизнес Group DF Дмитрия Фирташа, и в отношении "Белореченского ГОК" из группы Ferrexpo Константина Жеваго.

Однако в санкционном списке не указаны другие химические предприятия Фирташа, в частности "Мотроновский ГОК" и "Междуреченский ГОК".

Кроме того, аналогичные санкции вводятся против генерального директора госкорпорации "Ростех", председателя совета директоров корпорации "ВСМПО-АВИСМА" Сергея Чемезова и заместителя председателя совета директоров корпорации "ВСМПО-АВИСМА" Михаила Шелкова.

Также решением СНБО продлены санкции в отношении ряда российских олигархов и чиновников – Виктора Вексельберга, Олега Дерипаски, Аркадия и Бориса Роттенбергов, главы "Газпрома" Алексея Миллера, руководителя "ВТБ Банка" Андрея Костина и других.

Всего по представлению Службы безопасности Украины санкции введены против 538 физических и 540 юридических лиц.

Соответствующий указ №266/2021 от 24 июня опубликован на сайте главы государства и вступает в силу со дня его обнародования.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны ввел персональные санкции против украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Также санкции были введены против российского бизнесмена Павла Фукса, который, как показали проверки аппарата Совета, причастен к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине.

Санкции в отношении Фукса применены в связи с компанией "Голден Деррик".

Речь идет о 19 лицензиях на добычу углеводородов, которые СНБО решило аннулировать 19 марта этого года. Эти 19 компаний были зарегистрированы 6 декабря 2018 года одним человеком - Виталием Лупето - по одному адресу в Александрии (Кировоградская область).

"И через очень короткое время этот человек получил 19 лицензий на углеводороды. Мы считаем, что за этими действиями стоят представители Российской Федерации. Мы на этом настаивали на наших заседаниях, и сегодня, как результат этих проверок, в отношении российского бизнесмена Павла Фукса был введен полный комплект санкций именно за участие в этих процессах и этих вещах", - отметил секретарь СНБО Алексей Данилов.

В свою очередь Фукс в январе 2021 года сообщил в интервью "Радио НВ", что окончательно отказался от возможного участия в этих активах.