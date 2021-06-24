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Зеленский ввел в действие санкции против Фирташа и Фукса (обновлено)

Зеленский ввел в действие санкции против Фирташа и Фукса (обновлено)

Президент Украины Владимир Зеленский указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о введении персональных санкций против украинского и российского бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - сказано в документе.

Согласно решению СНБО, к Фирташу и Фуксу применены санкции в виде блокировки активов, ограничения торговых операций, запрета полетов и перевозок по территории Украины, запрета на вывод капиталов, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами, запрет участия в приватизации и аренде государственного имущества, ограничение выдачи наличных по иностранным платежным картам, запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности, лишение государственных наград.

Санкции в виде аннулирования лицензий и спецразрешений на разработку недр также введены в отношении ООО "Валки-Ильменит", входящего в титановый бизнес Group DF Дмитрия Фирташа, и в отношении "Белореченского ГОК" из группы Ferrexpo Константина Жеваго.

Однако в санкционном списке не указаны другие химические предприятия Фирташа, в частности "Мотроновский ГОК" и "Междуреченский ГОК".

Кроме того, аналогичные санкции вводятся против генерального директора госкорпорации "Ростех", председателя совета директоров корпорации "ВСМПО-АВИСМА" Сергея Чемезова и заместителя председателя совета директоров корпорации "ВСМПО-АВИСМА" Михаила Шелкова.

Также решением СНБО продлены санкции в отношении ряда российских олигархов и чиновников – Виктора Вексельберга, Олега Дерипаски, Аркадия и Бориса Роттенбергов, главы "Газпрома" Алексея Миллера, руководителя "ВТБ Банка" Андрея Костина и других.

Всего по представлению Службы безопасности Украины санкции введены против 538 физических и 540 юридических лиц.

Соответствующий указ №266/2021 от 24 июня опубликован на сайте главы государства и вступает в силу со дня его обнародования.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны ввел персональные санкции против украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Также санкции были введены против российского бизнесмена Павла Фукса, который, как показали проверки аппарата Совета, причастен к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине.

Санкции в отношении Фукса применены в связи с компанией "Голден Деррик".

Речь идет о 19 лицензиях на добычу углеводородов, которые СНБО решило аннулировать 19 марта этого года. Эти 19 компаний были зарегистрированы 6 декабря 2018 года одним человеком - Виталием Лупето - по одному адресу в Александрии (Кировоградская область).

"И через очень короткое время этот человек получил 19 лицензий на углеводороды. Мы считаем, что за этими действиями стоят представители Российской Федерации. Мы на этом настаивали на наших заседаниях, и сегодня, как результат этих проверок, в отношении российского бизнесмена Павла Фукса был введен полный комплект санкций именно за участие в этих процессах и этих вещах", - отметил секретарь СНБО Алексей Данилов.

В свою очередь Фукс в январе 2021 года сообщил в интервью "Радио НВ", что окончательно отказался от возможного участия в этих активах.

Автор: 

Джерело:  Офис президента
Зеленський Володимир (2508) санкції (4381) наказ (99) Фірташ Дмитро (619) Фукс Павло (74)


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Скоро Зеленський усіх зачистить під своїх спонсорів - Ахметова, Коломойського і Пінчука.
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24.06.2021 18:14 Відповісти
Віри Зеленському немає. Він не знає і не дотримується Конституції України.
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24.06.2021 21:37 Відповісти
Это как в Совке - строгий выговор да еще с занесением в учетную карточку. Страшное наказание. Тогда партейцы придумали для себя такую экзкекуцию.
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25.06.2021 07:29 Відповісти
Нука шоколадные, все хором - Зрада!
Гецьман - віра, мова, Томос
Клоун - закрытие парашинских каналов, санкции рыгалам.
Внимание вопрос. Какой статус в стране считается ниже "клоуна"? Пора шоколадному новое поганяло давать.
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25.06.2021 10:29 Відповісти
Как то странно получается, что санкции не подкрепляются судами, это же только банки обанкроченые государство может выкупать, потому, что надо на народ долги с % за свое воровство вешать,и еще потому, что по суду тот кто не законно завладел имуществом должен вернуть его, а так со временем отсудят назад , а народ за Зеленского еще заплатит неустойку,что то не видно , что бы Фирташ и Фукс возвращали все государству по суду,и что то не слышно про конфискацию украденных у народа Фирташем обл.газов за деньги Надрабанка, через которые власть и Фирташ выжимают с населения по 1, 8 тыс грн.с каждой 1 тыс.кубов, наверное еще не придумали как в обход государства кому то сдать из своих в концесию за 1 грн.в год, а может и оставят Фирташу только увеличат откат или возвратят и тут же выставят на продажу, потому, что слуги Сороса ни как не могут управлять гос имуществом без фирм бабочек,все гос, предприятия у их станрвятся убыточное , а Милованов им лекции , читает вместо прокурора,за 10 миллн.грн.с гос.кармана - себе на долю в агрохолдинге копит, как младший партнер Сороса и все проголосовавшие в ВР, не зря они рынок Земли открывают, тому, що тильки вони можуть працювати на Землі, а не 13 мильйоныв селян на свохїх паях, бо вони розумні, працювиті, і патриотичніше ніж АТОвці,друзі презедента, тому їм і Земля потрібна, а ворогам - народу, заміть Землі -закон по якому працювати не можливо тому і бідні що дурні як казав Поршенко ,а вони елітаа і все можна.
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25.06.2021 14:41 Відповісти

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