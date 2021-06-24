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Количество безработных с начала года сократилось на 100 тысяч, – Минэкономики

Количество безработных с начала года сократилось на 100 тысяч, – Минэкономики

По данным Государственной службы занятости, количество зарегистрированных безработных по состоянию на 24 июня 2021 года составляло 354 тыс. человек, что на 105 тыс. человек меньше, чем в начале года. Так, на 1 января на учете состояло 459 тыс. зарегистрированных безработных.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Отмечается, что начиная с апреля 2021 года ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется благодаря восстановлению экономики на фоне улучшения эпидемической ситуации и уменьшения карантинных ограничений.

На сегодня количество зарегистрированных безработных уже достигло допандемического уровня. Так, 12 марта 2020 года, когда в Украине были введены первые ограничения, связанные с пандемией коронавируса, на учете службы занятости находилось 361 тыс. человек, что на 7 тыс. больше, чем сегодня.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины по итогам первого квартала улучшил прогноз роста уровня безработицы в 2021 году до 9,1% по сравнению 10% в январском прогнозе.

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Джерело:  Кабмин
безробіття (343) Держслужба зайнятості (93)


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зареєстрованих безробітних - тобто не всіх котрі не працюють, а тих кого вже зняли з реєстрації з різних причин
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24.06.2021 18:57 Відповісти
тобто ніяких заслуг міністерства в цьому немає а скоріше навпаки
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24.06.2021 18:58 Відповісти

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