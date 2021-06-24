Зеленский ввел санкции против 103 российских компаний и организаций

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 18 июня о введении санкций, предложенных Кабинетом министров.

Соответствующий указ №265/2021 от 24 июня обнародован на сайте главы государства и вступает в силу со дня его опубликования.

Согласно приложению к решению СНБО, персональные санкции введены сроком на три года в отношении 312 физических лиц – граждан Азербайджана, Грузии, Испании, Сербии, Чехии, Италии, Израиля, Венгрии, Франции, Греции и РФ, в том числе ряда российских пропагандистов, руководителей ряда российских предприятий и представителей оккупационных властей в Крыму. Всем им запрещен въезд в Украину, в их отношении также введены другие санкции.

Кроме того, санкции введены в отношении 103 юридических лиц и организаций, причастных, в том числе к боевым действиям на Донбассе, оккупации Крыма. В санкционный список также вошли производители российских вооружений, в том числе компании "Вертолеты России", концерн "Алмаз-Антей", корпорация "Ростех" и другие. Кроме того, санкции продлены в отношении крымских портов, ряда российских авиакомпаний и крупнейших подконтрольных властям СМИ.

Кабинету министров вместе с СБУ и Нацбанком поручено обеспечить реализацию и мониторинг эффективности введенных санкций, а Министерству иностранных дел – проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.