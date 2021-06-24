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Израиль отложил открытие границ для вакцинированных туристов

Израиль отложил открытие границ для вакцинированных туристов

Власти Израиля отложили открытие границ для вакцинированных туристов с 1 июля на 1 августа в связи с опасениями распространения "индийского" штамма коронавируса.

Об этом сообщили в пресс-службе Минтуризма страны, передает Интерфакс-Украина.

"Из-за опасения потенциального распространения нового штамма COVID-19 власти Израиля отложили открытие границ страны для иностранных туристов из "зеленого списка", прибывающих в индивидуальном порядке, до 1 августа", - сказали в пресс-службе.

Как отмечает газета The Jerusalem Post, в последние дни в Израиле наблюдается рост числа заболевших именно "индийским" штаммом коронавируса, он был обнаружен у 300 человек.

"Правительство Израиля также может вернуть обязательное ношение защитных масок в закрытых помещениях, если в течение недели количество зараженных коронавирусом продолжит расти (более 100 зараженных в день)", - пояснили в Минтуризма.

Ранее сообщалось, что Израильское правительство приняло решение открыть границы для граждан Украины при условии проведения обязательных ПЦР-тестов на коронавирус и предварительной подаче на въезд в израильское дипломатическое или консульское учреждение по месту жительства или в Управление по вопросам народонаселения и иммиграции.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
Ізраїль (242) туризм (789) коронавірус (3210)


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