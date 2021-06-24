Только треть промышленных гигантов Украины модернизировали производство, – Минэкологии

Только треть промышленных гигантов в регионах, где проживают две трети украинцев, за последние 10 лет провела модернизацию своих производств в соответствии с современными европейскими требованиями.

Об этом на Всеукраинском форуме "Украина 30. Здоровая Украина" сказал заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец, передает Укринформ.

"Статистика говорит о том, что лишь одна треть, или даже меньше, крупных промышленных гигантов провели модернизацию за последние 10 лет. То есть фактически те обязательства, которые взяты, не были выполнены или выполнены не в полном объеме. Количество украинцев, проживающих на таких опасных территориях - это две трети (населения)", - сказал Стрелец.

Он отметил, что наиболее распространенным компонентом, который загрязняет атмосферный воздух, является диоксид серы. Также чрезвычайно вреден мелкодисперсная пыль, которую все украинцы вдыхают ежедневно, даже когда просто поднимается температура воздуха и она летит в окна и двери, да и просто на улицах городов. Вредными являются оксиды азота в различных соединениях, концентрация которых в Украине, по словам Стрельца, значительно выше европейских показателей.

При этом замминистра отметил, что ситуация с уровнем заболеваемости в разных регионах разная.

"Мы должны комплексно подходить к экологизации нашей среды жизни. Какие последствия несет такая ситуация? От 20% до 45% выше уровень заболеваемости населения, в том числе среди детей, и опять же, в отношении тех детей, которые проживают на территориях, на которых есть непосредственное влияние крупных промышленных объектов. Чем ближе дети находятся к источникам загрязнения воздуха, тем ниже их успехи в школе, согласно статистическим данным", - подчеркнул Стрелец.

Он добавил, что из-за загрязнения окружающей среды экономика Украины, по мировым подсчетам, ежегодно теряет до 6% ВВП, то есть около 250 млрд грн; это фактически равно годовому бюджету Министерства здравоохранения или половине бюджета Пенсионного фонда Украины. Потери сказываются на продолжительности жизни, когда человек теряет трудоспособность, или государство тратит средства на лечение людей.

"Мы сегодня понимаем, как это все исправить. Мы планируем уменьшение загрязнения окружающей среды к 2030 году на 35% от уровня 1990 года при увеличении темпов производства продукции. Для того, чтобы постепенно решить проблемы промышленного загрязнения, необходимо вводить мониторинг выбросов на трубе - датчик будет фиксировать выброс на самих источниках загрязнения онлайн и 24 часа в сутки", - подчеркнул Стрелец.

Он заверил, что экологическое законодательство, которое разработано и в ближайшее время должно быть принято, поможет создать современную европейскую законодательную базу, и Украина будет иметь "путь к чистой окружающей среде и к увеличению срока жизни кожого украинца".

Ранее сообщалось, что Минэкологии предложило создать Бюро экологического страхования.