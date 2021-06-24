Бывшего руководителя "Укрхимтрансаммиака" подозревают в злоупотреблениях на 42 миллиона, – НАБУ

Детективы Национального бюро при процессуальном руководстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили бывшему руководителю ГП "Укрхимтрансаммиак" о подозрении в злоупотреблении служебным положением, что нанесло свыше 42,5 млн грн убытков государственному предприятию.

Об этом говорится в сообщении НАБУ.

"Поскольку местонахождение подозреваемого экс-руководителя госпредприятия неизвестно, о подозрении ему сообщили в порядке ст. 135, ст. 278 УПК Украины", - добавили в НАБУ.

Следствие установило, что бывший руководитель государственного предприятия, злоупотребляя своим служебным положением, организовал безосновательное внесение изменений в нормативные акты, регламентирующие осуществление ремонтных работ на объектах аммиакопровода. В частности, вместо использования бесплатного грунта, который залегает на месте трубопровода, он распорядился применить бентонитовую глину, которую добывало подконтрольное ему частное предприятие.

В результате госпредприятие перечислило более 42,5 млн грн за материал, в котором на самом деле не нуждалось.

Указанные факты детективы Национального бюро установили в рамках расследования другой коррупционной схемы на ГП "Укрхимтрансаммиак", дело в отношении которого уже слушается в суде. Эпизод о завладении 42,5 млн грн осенью 2017 года выделили в отдельное уголовное производство.