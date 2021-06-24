Украина сохранила 14 место в рейтинге крупнейших производителей стали, – Worldsteel

Украина по итогам работы металлургических предприятий в мае 2021 года нарастила производство стали на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 1,85 млн тонн, заняв 14 место в рейтинге 64 стран-основных мировых производителей этой продукции.

По данным Всемирной ассоциации производителей стали (Worldsteel), в мае зафиксировано наращивание выплавки стали к марту 2020 года во всех странах первой десятки, передает Интерфакс-Украина.

Первая десятка стран-производителей стали по итогам мая 2021 года выглядит следующим образом: Китай (99,45 млн тонн, рост на 6,6% к маю 2020 года), Индия (9,2 млн тонн, рост на 46,9%), Япония (8,42 млн тонн, рост на 42,2%), США (7,25 млн тонн, рост на 47,6%), РФ (6,56 млн тонн, увеличение на 14%), Южная Корея (5,95 млн тонн, "плюс" 10,5%), Германия (3,48 млн тонн, рост на 35,5%), Турция (3,24 млн тонн, рост на 42,4%), Бразилия (3,16 млн тонн, рост на 40,1%) и Иран (2,55 млн тонн, рост на 7,7%).

Далее следуют Италия (2,21 млн тонн, рост на 18,8%), Тайвань (КНР, 2 млн тонн, рост на 13,5%), Вьетнам (1,95 млн тонн, рост на 48,5%), Украина (1,85 млн тонн, рост на 13%) и Мексика (1,67 млн тонн, "плюс" 44,7%).

В целом в мае текущего года выплавка стали возросла на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 174,38 млн тонн.

За пять месяцев 2021 года 64 страны произвели 837,47 млн тонн стали, что на 14,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщалось, по данным Worldsteel, в целом по итогам 2020 года Украина сократила производство стали на 1,1% – до 20,62 млн тонн, заняв по этому показателю 11 место в мире.