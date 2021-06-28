Витренко рассказал о возвращении на работу в Кабмин
Глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что пока не думает о возвращении на работу в Кабмин, по его словам, амбиций относительно публичной политики сейчас у него нет.
Об этом Витренко сказал в эфире канала "Украина 24", комментируя возможность своего возвращения на работу в Кабмин, в частности на должность премьер-министра.
"Во-первых, у меня пока хватает проблем на моей нынешней должности. Многое надо сделать на этой должности, чтобы показать результат, чтобы работа эффективных менеджеров принесла пользу для всех украинцев. По работе в правительстве, то, во-первых, я там немного поработал, не могу сказать, что там медом намазано и хочется туда вернуться. Люди, которые идут на это, они честные и хотят там что-то наработать - это такая определенная Голгофа. Пока я об этом не думаю, пока концентрируюсь на "Нафтогазе", — ответил он на вопрос, готов ли он возглавить правительство, например, осенью.
"Амбиций относительно публичной политики сейчас у меня нет. Я бы для себя планировал, что, возможно, лет через 10 я в политику вернусь. Но пока мне хватает других вызовов", — добавил Витренко.
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просто а ні ахметка, а ні беня вітренкові не довіряють,
то його у кабмін не приймуть,
попри того, що зеля намагався його проштовхнути три рази..
місця в кабміні ділять олігархи і групи впливу за напрямками, що їм цікаві..
і призначають на посади своїх більш-менш (для себе) фахових людей людей..
або перекупають тих, хто там вже працює..
і є велика черга бажаючих всіх національностей продатися групам впливу..
а для груп впливу немає жодної різниці, хто принесе їм прибутки..