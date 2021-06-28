Витренко рассказал о возвращении на работу в Кабмин

Глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что пока не думает о возвращении на работу в Кабмин, по его словам, амбиций относительно публичной политики сейчас у него нет.

Об этом Витренко сказал в эфире канала "Украина 24", комментируя возможность своего возвращения на работу в Кабмин, в частности на должность премьер-министра.

"Во-первых, у меня пока хватает проблем на моей нынешней должности. Многое надо сделать на этой должности, чтобы показать результат, чтобы работа эффективных менеджеров принесла пользу для всех украинцев. По работе в правительстве, то, во-первых, я там немного поработал, не могу сказать, что там медом намазано и хочется туда вернуться. Люди, которые идут на это, они честные и хотят там что-то наработать - это такая определенная Голгофа. Пока я об этом не думаю, пока концентрируюсь на "Нафтогазе", — ответил он на вопрос, готов ли он возглавить правительство, например, осенью.

"Амбиций относительно публичной политики сейчас у меня нет. Я бы для себя планировал, что, возможно, лет через 10 я в политику вернусь. Но пока мне хватает других вызовов", — добавил Витренко.