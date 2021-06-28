БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
9 944 12

Витренко рассказал о возвращении на работу в Кабмин

Витренко рассказал о возвращении на работу в Кабмин

Глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что пока не думает о возвращении на работу в Кабмин, по его словам, амбиций относительно публичной политики сейчас у него нет.

Об этом Витренко сказал в эфире канала "Украина 24", комментируя возможность своего возвращения на работу в Кабмин, в частности на должность премьер-министра.

"Во-первых, у меня пока хватает проблем на моей нынешней должности. Многое надо сделать на этой должности, чтобы показать результат, чтобы работа эффективных менеджеров принесла пользу для всех украинцев. По работе в правительстве, то, во-первых, я там немного поработал, не могу сказать, что там медом намазано и хочется туда вернуться. Люди, которые идут на это, они честные и хотят там что-то наработать - это такая определенная Голгофа. Пока я об этом не думаю, пока концентрируюсь на "Нафтогазе", — ответил он на вопрос, готов ли он возглавить правительство, например, осенью.

"Амбиций относительно публичной политики сейчас у меня нет. Я бы для себя планировал, что, возможно, лет через 10 я в политику вернусь. Но пока мне хватает других вызовов", — добавил Витренко.

Джерело:  Украина 24
Кабмін (7749) Нафтогаз (3315) Вітренко Юрій (264)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Топ коментарі
+6
главные вызовы чмошников типа кобелева и витренко - набить мошну деньгами налогоплательщиков. Жирные зарплаты, безумные премии и разглагольствования о "вечном" - единственное чем занимается эта братва последние годы в Украине.
показати весь коментар
28.06.2021 15:34
+4
все это можно сформулировать короче: мне все равно, что делать, лишь бы при этом ничего не делать и за большие деньги.
показати весь коментар
28.06.2021 16:09
+1
Корумпованій падлюці нічого робити в Кабміні.
показати весь коментар
28.06.2021 19:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
главные вызовы чмошников типа кобелева и витренко - набить мошну деньгами налогоплательщиков. Жирные зарплаты, безумные премии и разглагольствования о "вечном" - единственное чем занимается эта братва последние годы в Украине.
показати весь коментар
28.06.2021 15:34 Відповісти
Брехня и мантра про эффективных менеджеров...
показати весь коментар
29.06.2021 15:34 Відповісти
все это можно сформулировать короче: мне все равно, что делать, лишь бы при этом ничего не делать и за большие деньги.
показати весь коментар
28.06.2021 16:09 Відповісти
Корумпованій падлюці нічого робити в Кабміні.
показати весь коментар
28.06.2021 19:43 Відповісти
я вас прошу.. не думайте так за кабмін..
просто а ні ахметка, а ні беня вітренкові не довіряють,
то його у кабмін не приймуть,
попри того, що зеля намагався його проштовхнути три рази..
показати весь коментар
28.06.2021 23:16 Відповісти
Кабмін до сьогодні формується за квотами сталіна 1928 року - не більше 15% українців. Сьогдні, через 30 років Незалежності в Кабміні кількість українців складає 15,5%. Там поколіннями сидять жиди*(66%) і кацапи. Їх діти і внуки "і люто в душу сруть" українському народу... Тому за Кабмін не думаю, а їх всіх зневажаю...
показати весь коментар
28.06.2021 23:34 Відповісти
я вас дуже прошу не вигадувати того, чого немає..
місця в кабміні ділять олігархи і групи впливу за напрямками, що їм цікаві..
і призначають на посади своїх більш-менш (для себе) фахових людей людей..
або перекупають тих, хто там вже працює..
і є велика черга бажаючих всіх національностей продатися групам впливу..

а для груп впливу немає жодної різниці, хто принесе їм прибутки..
показати весь коментар
29.06.2021 10:51 Відповісти
вот жеж цаца какая, оно еще на подиум в бикини выйдет и шоб все ему плескали !
показати весь коментар
28.06.2021 23:34 Відповісти
Результат воно вже показало. У платіжках.
показати весь коментар
29.06.2021 11:11 Відповісти
Многое нужно успеть сделать на нынешней должности, мама Наташа в США отощала, даже об Украине вспомнила, денег просит.
показати весь коментар
29.06.2021 13:05 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 