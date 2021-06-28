Зеленский внес в Раду законопроект о большом гербе Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внесет на рассмотрение Верховной Рады как неотложный проект закона о большом Государственном гербе Украины.

Об этом он сообщил во время выступления в Верховной Раде по случаю Дня Конституции.

По его словам за эти годы "было много различных конкурсов, споров, ссор, мыслей и видений". Президент добавил, что это свидетельствует о демократии, а в год 30-летия независимости и 25-летия Конституции Украины "нужно в этом вопросе наконец поставить точку".

"Согласно статье 93 Конституции Украины я вношу на рассмотрение Верховной Рады законопроект о большом Государственном гербе Украины, и обозначаю его как неотложный", — заявил Зеленский.

Он отметил, что на пленарном заседании, где будут рассматривать проект, докладывать будет первый президент Украины Леонид Кравчук.