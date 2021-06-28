Премьер Швеции подал в отставку
Премьер Швеции Стефан Левен в понедельник объявил об отставке после вынесенного парламентом вотума недоверия его правительству.
"Это самое сложное политическое решение, которое я когда-либо принимал", — сказал Левен на пресс-конференции.
Вотум недоверия парламент вынес правительству 21 июня. Депутаты пошли на такой шаг из-за предложения правительства ввести рыночные цены на аренду недвижимости в новых домах.
После этого у Левена была неделя на то, чтобы решить, уйти в отставку или объявить внеочередные выборы.
Джерело: Интерфакс-Украина
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