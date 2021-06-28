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Новини
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Премьер Швеции подал в отставку

Премьер Швеции подал в отставку

Премьер Швеции Стефан Левен в понедельник объявил об отставке после вынесенного парламентом вотума недоверия его правительству.

"Это самое сложное политическое решение, которое я когда-либо принимал", — сказал Левен на пресс-конференции.

Вотум недоверия парламент вынес правительству 21 июня. Депутаты пошли на такой шаг из-за предложения правительства ввести рыночные цены на аренду недвижимости в новых домах.

После этого у Левена была неделя на то, чтобы решить, уйти в отставку или объявить внеочередные выборы.

Джерело:  Интерфакс-Украина
Швеція (176) Левен Стефан (1)


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Топ коментарі
+4
А у нас цену лупят на вё в угоду ворам-олигархам!
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28.06.2021 13:46
+3
Ліві бовдури готуються до чергових виборів. І тепер хто буде будувати нове житло, якщо не можна брати ринкову ціну?
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28.06.2021 16:29
+3
Ну такое себе, я б сказал спорное решение. Я не сторонник Левена, то если левые увеличат свое присутствие в риксдаге, будет плохо.
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28.06.2021 21:36
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А у нас цену лупят на вё в угоду ворам-олигархам!
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28.06.2021 13:46 Відповісти
Бей алигархав!
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28.06.2021 14:04 Відповісти
Хав!
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28.06.2021 14:15 Відповісти
Ліві бовдури готуються до чергових виборів. І тепер хто буде будувати нове житло, якщо не можна брати ринкову ціну?
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28.06.2021 16:29 Відповісти
***, Швеции, прочитал что Шмыгаль, епт, уже радоваться начал, тьфу ты.
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28.06.2021 19:28 Відповісти
Ну такое себе, я б сказал спорное решение. Я не сторонник Левена, то если левые увеличат свое присутствие в риксдаге, будет плохо.
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28.06.2021 21:36 Відповісти
Аваков? В отставку не собираешься?!
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28.06.2021 23:58 Відповісти
В Украине, его бы сразу забрали в дурдом! Слыханное ли дело, сам подал в отставку Точно - сумасшедший!
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29.06.2021 11:02 Відповісти
Рыночные цены - это нормально и правильно, а вот "социальные" и дотационные - это дорога к экономическому краху и иждевенчеству!
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29.06.2021 12:58 Відповісти
надо было распустить парламент!
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29.06.2021 12:59 Відповісти
Ну шо ж ты будешь делать - даже в Швеции премьер "Гройсман"!
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29.06.2021 14:56 Відповісти

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