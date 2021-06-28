В харьковском аэропорту задержан россиянин, разыскиваемый Интерполом за убийство
В международном аэропорту "Харьков" пограничники задержали 32-летнего гражданина РФ, который находился в международном розыске за убийство.
"Во время пограничного контроля пассажиров рейса "Харьков - Анталия" на гражданина РФ произошло срабатывание базы данных международной организации уголовной полиции Интерпол. Пограничники установили, что мужчина с прошлого года разыскиваются за совершение убийства и незаконное приобретение огнестрельного оружия", — сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
Россиянина передали Нацполиции и проинформировали о его задержании Укрбюро Интерпола в Киеве.
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