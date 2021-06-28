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Беларусь приостанавливает участие в "Восточном партнерстве"

Беларусь приостанавливает участие в

Беларусь приостанавливает участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство", говорится в заявлении пресс-службы МИД в понедельник.

"Республика Беларусь приостанавливает свое участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство". Беларусь начинает реализацию процедуры приостановки действия соглашения о реадмиссии с ЕС. Мы не можем выполнять свои обязательства в рамках данного соглашения в условиях введенных Евросоюзом санкций и ограничений", – говорится в заявлении.

В МИД констатировали, что "вынужденная приостановка действия соглашения негативно скажется на взаимодействии с Евросоюзом в сфере борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью".

Кроме того, в ответном порядке будет запрещен въезд в Беларусь представителям евроструктур и лицам из стран Европейского союза, которые содействовали введению ограничительных мер. Также говорится, что белорусская сторона продолжает выработку иных мер реагирования, в том числе экономического характера. 

 
Джерело:  Министерство иностранных дел Республики Беларусь
Білорусь (1582) Східне партнерство (14) МЗС (254)


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