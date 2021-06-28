Panasonic продал свою долю акций Tesla за 3,6 миллиарда долларов

Японский конгломерат Panasonic продал всю свою долю в компании Tesla примерно за $3,6 млрд. Panasonic заявил, что продажа акций не повлияет на партнерство компаний.

Panasonic купила 1,4 млн акций Tesla за $21,15 каждая в 2010 году примерно за $30 млн. По состоянию на март прошлого года конгломерат владел акциями на сумму 80,9 млрд иен.

За 12 месяцев акции Tesla выросли более чем в 6 раз. Сейчас одна акция Tesla стоит почти $680.

Сообщается, что Panasonic продала акции, чтобы профинансировать приобретение американского разработчика программного обеспечения Blue Yonder, который специализируется на логистике, за $7,1 млрд.

Как отмечает Financial Times, еще одной причиной продажи акций является то, что Panasonic хочет уменьшить свою зависимость от Tesla и поставлять аккумуляторы другим производителям автомобилей.

В марте президент Panasonic Казухиро Цуга рассказывал Financial Times, что партнерство группы по Tesla переходит в "другую фазу".

"В какой-то момент нам нужно закончить наш одноногий подход, полагаясь исключительно на Tesla", — сказал тогда он.