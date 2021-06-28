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Инаугурация президента Ирана Раиси состоится 3 августа

Инаугурация президента Ирана Раиси состоится 3 августа

Церемония приведения к присяге избранного президента Ирана Ибрахима Раиси состоится 3 августа, сообщили в понедельник иранские СМИ со ссылкой на вице-спикера парламента Али Никзада.

По его словам, на инаугурацию будут приглашены иностранные гости.

Раиси одержал победу на президентских выборах, которые состоялись 18 июня. За него отдали голоса 62% принявших участие в выборах.

Эксперты отмечают, что с приходом Раиси в Иране завершается период правления реформаторов, к которым относили уходящего главу государства Хасана Рухани, занимавшего президентский пост два срока подряд.

Джерело:  Интерфакс-Украина
вибори (111) Іран (446)


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