Инаугурация президента Ирана Раиси состоится 3 августа
Церемония приведения к присяге избранного президента Ирана Ибрахима Раиси состоится 3 августа, сообщили в понедельник иранские СМИ со ссылкой на вице-спикера парламента Али Никзада.
По его словам, на инаугурацию будут приглашены иностранные гости.
Раиси одержал победу на президентских выборах, которые состоялись 18 июня. За него отдали голоса 62% принявших участие в выборах.
Эксперты отмечают, что с приходом Раиси в Иране завершается период правления реформаторов, к которым относили уходящего главу государства Хасана Рухани, занимавшего президентский пост два срока подряд.
Джерело: Интерфакс-Украина
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