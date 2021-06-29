Греция будет требовать ПЦР-тесты даже у полностью вакцинированных россиян

Греция решила требовать ПЦР-тест у россиян, даже если они полностью привиты от коронавируса российской вакциной Sputnik V.

Об этом сообщает Euractiv, передает Укринформ.

ЕС признает сертификаты прививки только вакцинами, одобренными Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), а именно Pfizer, J&J, Moderna и AstraZeneca. При этом странам сообщества разрешается признавать другие вакцины, если они были одобрены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) или регуляторными органами других стран-членов ЕС.

Российская вакцина Sputnik V не была одобрена ВОЗ, но определенные европейские страны, такие как Венгрия, одобрили это средство. На практике возникает парадокс: Греция может принять сертификат туристов из Венгрии, которые были привиты Sputnik V, но не из третьих стран, таких как РФ.

Ранее в прессе появились сообщения о том, что канцлер Германии Ангела Меркель при поддержке президента Франции Эммануэля Макрона раскритиковали Грецию за слишком лояльное отношение к Sputnik V, поскольку он не одобрен EMA и, следовательно, эффективность вакцины по штамму "Дельта" неизвестна.

Глава правительства Греции Кириакос Мицотакис назвал эти сообщения "журналистским преувеличением".

Ранее сообщалось. что российская вакцина Sputnik V не получила авторизации у регулятора ЕС - Европейского агентства медицинских средств.

Сейчас на уровне ЕС в условиях пандемии действует запрет на въезд путешественников из третьих стран - за исключением некоторых весомых причин.

Греция ранее решила принимать туристов, получивших прививки против коронавируса, в частности российской вакциной Sputnik V.