В Украине зафиксировали 182 новых случая COVID-19

По состоянию на утро 29 июня в Украине зафиксировали 182 новых случая заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 10 детей и 3 медработника, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 322 человека, умерло 5 пациентов, выздоровело – 582. При этом, совершили 16 675 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (77), Запорожской (16), Николаевской (15), Киевской (14) и Днепропетровской (8) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 234 463 человека, выздоровело – 2 164 374, летальных случаев зафиксировали 52 300, также провели 10 817 822 теста.

С начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 1 912 471 человека, за прошедшие сутки – 17 065. Полностью иммунизированы 589 362 человека.