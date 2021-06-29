Набсовет "Укрпошты" продлил полномочия Смелянского еще на два года

Наблюдательный совет "Укрпошты" единогласно поддержал кандидатуру Игоря Смелянского и продлил его полномочия на должности генерального директора компании до 30 июня 2023 года.

Об этом сам Смелянский сообщил на странице Facebook.

"Я хочу вам сегодня сообщить, что после единогласной поддержки моей кандидатуры Наблюдательным Советом, я продолжу руководить компанией до 30 июня 2023 года", – написал он.

При этом, глава "Укрпошты" подчеркнул, что это будет его последний срок в качестве главы компании.

"У меня и команды много планов (о них напишу 1 июля) и всего 2 года, чтобы все успеть, ведь это мой последний срок на этом посту. Да последний", – отметил он.

Как сообщалось, ранее Кабинет министров внес изменения в правила назначения руководителей крупнейших государственных компаний, исключив необходимость проведения конкурса на должность главы АО "Укрпошта" для оперативного решения вопроса продления полномочий главы компании.

Напомним, Смелянский возглавляет "Укрпошту" с 1 июля 2016 года, Последний контракт с ним был подписан в 2018 году, срок его действия истекает 30 июня 2021 года..