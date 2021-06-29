БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
650 3

Набсовет "Укрпошты" продлил полномочия Смелянского еще на два года

Набсовет

Наблюдательный совет "Укрпошты" единогласно поддержал кандидатуру Игоря Смелянского и продлил его полномочия на должности генерального директора компании до 30 июня 2023 года.

Об этом сам Смелянский сообщил на странице Facebook.

"Я хочу вам сегодня сообщить, что после единогласной поддержки моей кандидатуры Наблюдательным Советом, я продолжу руководить компанией до 30 июня 2023 года", – написал он.

При этом, глава "Укрпошты" подчеркнул, что это будет его последний срок в качестве главы компании.

"У меня и команды много планов (о них напишу 1 июля) и всего 2 года, чтобы все успеть, ведь это мой последний срок на этом посту. Да последний", – отметил он.

Как сообщалось, ранее Кабинет министров внес изменения в правила назначения руководителей крупнейших государственных компаний, исключив необходимость проведения конкурса на должность главы АО "Укрпошта" для оперативного решения вопроса продления полномочий главы компании. 

Напомним, Смелянский возглавляет "Укрпошту" с 1 июля 2016 года, Последний контракт с ним был подписан в 2018 году, срок его действия истекает 30 июня 2021 года..

Автор: 

Джерело:  Facebook
Укрпошта (795) Смілянський Ігор (116)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЯКИЙСЬ МІЖСОБОЙЧИК, ПРОДОВЖУЄТЬСЯ ЗВУЖЕНЯ НАДАНЯ ПОСЛУГ ПОШТОЮ, І ПІДВИЩУЄТСЯ ГРАБУНОК УКРАЇНИ ЗА ТАК ЗВАНІ ВИНАГОРОДИ ЧИ ЗП Т ЗВ МЕНЕДЖЕРАМ.
показати весь коментар
29.06.2021 10:02 Відповісти
Набсовет "Укрпошты" продлил полномочия Смелянского еще на два года - Цензор.НЕТ 4778

....
показати весь коментар
29.06.2021 13:58 Відповісти
Через два роки збанкрутілої "Укрпошти" не буде, а Набрада та Смілянський будуть отримувати зарплатню з держбюджету.
показати весь коментар
29.06.2021 14:32 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 