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Кипр упростит правила въезда для вакцинированных туристов из Украины

Кипр упростит правила въезда для вакцинированных туристов из Украины

Украинские туристы, имеющие действующий сертификат о вакцинации против COVID-19 и пребывающие на Кипр, освобождаются от лабораторного теста и самоизоляции с 1 июля.

Об этом сообщает посольство Кипра в Украине.

"С 1 июля 2021 года вакцинированные пассажиры, имеющие действующий сертификат о вакцинации против COVID-19, которые пребывают на Кипр из Украины, независимо от гражданства, освобождаются от обязательств относительно лабораторного теста и самоизоляции/карантина", – говорится в сообщении.

В то же время, для свободного въезда необходимо придерживаться двух условий. Во-первых, пассажиры должны иметь сертификат о вакцинации, выданный Украиной. Во-вторых, туристы должны быть привиты одной из вакцин, утвержденных европейским агентством по лекарственным средствам (Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen), или вакциной Sputnik V, или Sinopharm по состоянию на 21 мая, и завершили вакцинацию.

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Джерело:  Посольство Кипра в Украине
вакцина (889) Кіпр (136) туризм (789) туристи (181) коронавірус (3210)


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