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Объем выданных льготных кредитов для бизнеса приблизился к 50 миллиардам

Объем выданных льготных кредитов для бизнеса приблизился к 50 миллиардам

За неделю в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 381 кредит на 945,3 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, всего с момента старта программы был выдан 19 018 кредитов на общую сумму 49,9 млрд грн.

Из них 19,34 млрд грн выдали в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов, 6,26 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели, еще 24,36 млрд грн выданы как антикризисные кредиты.

В Минфине напомнили, что Фонд развития предпринимательства сотрудничает с 33 банками.

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Джерело:  Минфин
кредит (3282) Мінфін (2931) підприємці (243)


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