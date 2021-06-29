"Укрзализныця" запустит скоростной поезд из Киева в Тернополь

АО "Укрзализныця" назначает фирменный дневной скоростной поезд категории "Интерсити+" № 747/748 сообщением Киев – Тернополь.

Как сообщает пресс-служба компании, из столицы рейс запускают 2 июля, в обратном направлении – с 3 июля.

Из Киева поезд будет отправляться ежедневно в 16:41 и прибывать в Тернополь в 22:47. Обратно он будет начинать движение в 4:00 с прибытием в столицу в 10:03.

"Остановки предусмотрены в Козятине, Виннице, Хмельницком и Волочиске, поэтому пассажиры смогут быстро, за шесть часов, и удобно добраться из Тернополя в столицу страны и обратно", – говорится в сообщении.

Предварительно, для изучения спроса, курсирование поезда назначено до 31 августа.