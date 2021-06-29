"Укрзализныця" запустит скоростной поезд из Киева в Тернополь
АО "Укрзализныця" назначает фирменный дневной скоростной поезд категории "Интерсити+" № 747/748 сообщением Киев – Тернополь.
Как сообщает пресс-служба компании, из столицы рейс запускают 2 июля, в обратном направлении – с 3 июля.
Из Киева поезд будет отправляться ежедневно в 16:41 и прибывать в Тернополь в 22:47. Обратно он будет начинать движение в 4:00 с прибытием в столицу в 10:03.
"Остановки предусмотрены в Козятине, Виннице, Хмельницком и Волочиске, поэтому пассажиры смогут быстро, за шесть часов, и удобно добраться из Тернополя в столицу страны и обратно", – говорится в сообщении.
Предварительно, для изучения спроса, курсирование поезда назначено до 31 августа.
Джерело: "Укрзализныця"
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