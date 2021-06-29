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Новини Тіньова економіка
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Теневая экономика в Украине выросла до 30% ВВП, – Минэкономики

Теневая экономика в Украине выросла до 30% ВВП, – Минэкономики

Уровень теневой экономики в Украине в 2020 году составил 30% от объема официального ВВП по сравнению с 27% ВВП в 2019 году.

Об этом свидетельствуют данные аналитической записки Министерства экономики, передает Интерфакс-Украина. 

"По предварительным подсчетам, уровень теневой экономики в 2020 году составил 30% от объема официального ВВП, что на 3 п.п. больше по сравнению с показателем за 2019 году", – говорится в документе.

По данным министерства, два из четырех методов расчета теневой экономики зафиксировали увеличение уровня "тени" по сравнению с 2019 годом: метод убыточности предприятий - на 7 п.п., до 27% официального ВВП, а также монетарный метод - на 1 п.п., до 31% ВВП.

При этом министерство отмечает, что по отдельным видам экономической деятельности (ВЭД) компании показали неоправданно высокий рост убыточности предприятий.

В то же время метод "расходы населения - розничный товарооборот" показал сокращение уровня теневой экономики - на 3 п.п., до 22% ВВП, а по электрическому методу сокращение составило 2 п.п., до 23% ВВП, указало Минэкономики.

"Все виды экономической деятельности, помимо финансовой и страховой, показали тенденцию к увеличению уровня теневой экономики на фоне роста объемов убытка предприятий этих ВЭД по итогам 2020 года в условиях вынужденного ограничения их производственной активности. Больше всего доля теневого сектора выросла в ВЭД "Операции с недвижимым имуществом" (на 17 п.п., до 41% от валовой добавленной стоимости в ВЭД), в ВЭД "Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность" (на 14 п.п., до 48%), в добывающей промышленности и разработке карьеров (на 9 п.п., до 41%)", – указало министерство.

При этом сектор финансовой и страховой деятельности министерство зафиксировало тенденцию к сокращению "тени" по итогам 2020 года – на 4 п.п., до 23% от объемов валовой добавленной стоимости в ВЭД.

Ранее председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев высказал мнение, что объем теневой экономики в Украине - это половина ВВП.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
Мінекономрозвитку (1997)


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Топ коментарі
+4
Хоч якась економіка у нас зростає)
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29.06.2021 14:56
+3
Що клятий Порошенко робить!?
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29.06.2021 13:14
+2
https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/tenevaya-ekonomika-v-2018-godu-dostigla-47-ot-vvp---opros-kmis При нём было еще круче.
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29.06.2021 13:25
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Правила форума Рада форумчан
Що клятий Порошенко робить!?
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29.06.2021 13:14 Відповісти
https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/tenevaya-ekonomika-v-2018-godu-dostigla-47-ot-vvp---opros-kmis При нём было еще круче.
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29.06.2021 13:25 Відповісти
Некоректно...тоді треба оприлюднити опитування того ж самого КМІС за 18,19,20 та 21 роки.
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29.06.2021 13:33 Відповісти
Теневая экономика в 2018 году достигла 47% от ВВП - опрос КМИС - ссылка на ваш комментарий , а теперь почувствуйте разницу между опросом и данными минэкономики
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29.06.2021 14:48 Відповісти
"Опрос проводился в марте-мае 2019 года"
Ну якщо опитати про розмір чоловічого дечого то там теж буде тридцять см в середньому, а як заміряти то хоч би дванадцять щоб було...
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29.06.2021 16:51 Відповісти
А якщо подивитися на оф сайті мінфіна то "вітаю вас пане соврамши":
Теневая экономика в Украине выросла до 30% ВВП, – Минэкономики - Цензор.НЕТ 7932
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29.06.2021 16:56 Відповісти
так мудрий нарид захотел. жить и дальше в гавне
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29.06.2021 13:24 Відповісти
Дохайзянувались зелені жаби. Це їм клятий Порох підклав свиню. Порох у всьому винний.
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29.06.2021 14:34 Відповісти
Мало.... Мало!
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29.06.2021 14:56 Відповісти
Хоч якась економіка у нас зростає)
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29.06.2021 14:56 Відповісти

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