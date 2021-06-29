ЕБРР улучшил прогноз роста экономики Украины до 3,5%

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил прогноз роста экономики Украины в 2021 году с 3% до 3,5%.

Об этом свидетельствует июньский прогноз банка, передает Интерфакс-Украина.

"Ожидается, что ВВП вырастет на 3,5% как в 2021-м, так и в 2022 году", – указал ЕБРР в региональном экономическом обзоре за июнь.

По его мнению, основные риски связаны с медленным продвижением в стране реформ и относительно медленными темпами вакцинации, отмечают аналитики банка.

"Хотя в первом квартале 2021 года экономика снизилась на 2% в годовом исчислении из-за продолжительных карантинных ограничений, есть признаки того, что она постепенно возвращается к росту во втором квартале благодаря более высоким ценам на сырьевые товары", – указал ЕБРР в обзоре.

Напомним, в марте Всемирный банк повысил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2021 году до 3,8%.