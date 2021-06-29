Фонд госимущества запустил сервис автоматической оценки недвижимости (обновлено)

Фонд государственного имущества ввел в эксплуатацию единую базу данных отчетов об оценке с модулем электронного определения оценочной стоимости, сервисом услуги электронного определения оценочной стоимости и автоматического формирования соответствующих электронных справок.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Для определения оценочной стоимости объекта недвижимости Единой базой данных отчетов об оценке формируется электронная справка, которая остается действующей в течение 30 календарных дней.

"Если лицо не соглашается с результатами автоматического определения оценочной стоимости объекта недвижимости, оно имеет право обратиться к субъекту оценочной деятельности (оценщика) с целью определения рыночной стоимости такого объекта. Субъектом оценочной деятельности (оценщиком) составляется отчет об оценке имущества, который регистрируется в Единой базе. Зарегистрированный отчет об оценке имущества действует в течение 6 месяцев", – говорится в сообщении.

Как заявила заместительница главы Фонда госимущества Юлия Белова, сервис автоматической оценки недвижимости будет бесплатным для украинских граждан.

По ее словам, ожидаемая экономия составит сотни миллионов гривен, так как гражданам не придется платить за услуги оценки недвижимости.

Также Белова добавила, что пользоваться услугой будет просто – нужен доступ к интернету и электронная цифровая подпись. Подробная видеоинструкция будет представлена позже, вместе с полноценным запуском системы.