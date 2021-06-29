Крупные сети АЗС продолжили снижать цены на автогаз

Розничные сети с 25 по 29 июня снизили стоимость сжиженного газа в пределах 5-50 копеек.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В сети SOCAR продукт подешевел на 50 копеек – до 15,98 грн/л. На столько же цена опустилась на станциях "Параллели".

Одесская сеть "Катрал" снизила цену до 14,97 грн/л (-40 копеек), а житомирский "Фактор" – до 14,80 грн/л.

Такие сети как BVS, "Кворум", Mango и Chipo снизи цену в пределах 5-15 копеек за литр.

Между тем, за счет роста цен на 20 и 40 копеек на станциях Motto и "БРСМ-Нафта" в Днепропетровской области средняя цена автогаза у этих операторов выросла на 2 и 4 копейки соответственно.

Средняя стоимость СУГ по Украине 29 июня составила 15,37 грн/л (-3 копейки за литр за выходные).