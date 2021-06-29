Объем кредитов по программе льготной ипотеки превысил 420 миллионов

По состоянию на 29 июня уполномоченными банками по выполнению Государственной программы "Доступная ипотека 7%" подписано 495 кредитный договор на общую сумму 421,3 млн грн, причем как на первичном (22,13%), так и на вторичном (соответственно – 77,87%) рынках.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Уполномоченными банками рассматриваются 819 заявок на участие в программе на общую сумму 705,5 млн грн, из которых 19,38% составляет первичный рынок и 80,62% – вторичный.

В программе задействовано 23 региона, в том числе город Киев. Согласно поданным заявкам на получение кредитов, самыми активными регионами в минувшей неделе были:

Киев (35,2%);

Киевская область (29,1%);

Харьковская область (6,5%);

Львовская область (5,7%);

Ривненская область (4,2%).

Прирост по сравнению с данными начала прошлой недели составляет:

+7% – количества кредитов и +7% – суммы кредитов;

+5% – количества заявок и +4% – суммы заявок.

Как сообщалось, с 1 марта начала действовать правительственная программа "Доступная ипотека 7%".

Программа "Доступная ипотека" предусматривает ипотеку под 7% годовых на сумму до 2,5 млн грн. Максимальный срок – 20 лет, минимальный первый взнос – 15% стоимости, максимальный размер комиссии банка – 0,5% годовых. При этом превышение нормативной площади предмета ипотеки в пределах 20% уплачивается заемщиком за счет собственных или кредитных средств без компенсации процентов.

Программа охватывает первичный и вторичный рынок жилья, в частности индивидуальные дома. При этом срок введения в эксплуатацию здания должен быть после 2018 года.