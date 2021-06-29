Сети АЗС в эконом-сегменте повысили цены на бензин

Розничные сети АЗС, работающие в эконом-сегменте, в период с 25 по 29 июня повысили стоимость бензинов и дизтоплива в пределах 5-50 копеек за литр.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

На станциях "Авантаж 7" бензины подорожали на 50 копеек. Так, цена на А-92 увеличилась до 27,95 грн/л, А-95 – до 28,95 грн/л. На столько же цены повысила сеть "Кворум".

На 30 копеек выросла цена бензинов в сети Chipo.

В сети "БРСМ-Нафта" цены на бензины выросли на 23 копейки: бензин марки А-92 подорожал до 28,07 грн/л, А-95 – до 29,07 грн/л. При этом ДТ подорожало на 8 копеек – до 26,28 грн/л.

Сеть Motto повысила цены на бензины и ДТ в среднем на 5-7 копеек: "двойка" в среднем подорожала до 27,63 грн/л, "пятерка" – до 28,53 грн/л., дизтопливо – до 26,41 грн/л.