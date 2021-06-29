Мнения членов комитета НБУ о необходимости повышения учетной ставки разделились

Мнения членов Комитета по монетарной политике Национального банка Украины (НБУ) в отношении повышения учетной ставки разделились – 7 членов поддержали решение сохранить ставку на уровне 7,5% годовых, тогда как три члена предлагали повысить ее до 8%.

Об этом свидетельствуют итоги дискуссии членов Комитета Национального банка в отношении уровня учетной ставки, которая состоялась 16 июня, передает пресс-служба регулятора.

В частности, участники дискуссии отметили, что инфляция в мае 2021 года ускорилась выше прогноза Национального банка под влиянием преимущественно краткосрочных факторов. В то же время по отдельным признакам усиления фундаментального инфляционного давления больше прогноза не наблюдалось.

"Меры Национального банка, направленные на ослабление инфляционного давления, уже начинают действовать. С одной стороны, предыдущие повышения учетной ставки до сих пор имели ограниченное влияние на рыночные ставки, в частности за высокого уровня ликвидности банков и временных лагов монетарной трансмиссии. С другой – повышение учетной ставки усилило влияние курсового канала и канала ожиданий. Так, гривня заметно укрепилась, в частности вследствие возобновления притока портфельных инвестиций нерезидентов. Несколько улучшились курсовые и инфляционные ожидания бизнеса и граждан", – отмечается в сообщении.

В итоге семеро членов КМП высказались за сохранение учетной ставки на уровне 7,5%.

"Они согласились, что проинфляционные риски с момента последнего монетарного решения усилились. Впрочем, текущее решение должно учитывать, что значительное влияние на майское ускорение инфляции имели факторы предложения преимущественно краткосрочного характера. Резкое подорожание отдельных составляющих потребительского набора, вроде газа или масла, не должно автоматически приводить к монетарной реакции со стороны Национального банка", – сказано в сообщении.

Сторонники сохранения учетной ставки также отметили, что уже осенью ожидается замедление инфляции из-за постепенного исчерпания эффекта низкой базы сравнения и лучшего урожая.

При этом несколько участников дискуссии обратили внимание на инертность рыночных ставок после двух повышений учетной ставки и отметили, что сейчас логичнее усилить трансмиссию путем сворачивания антикризисных монетарных мер, в частности долгосрочного рефинансирования.

В свою очередь трое членов КМП высказались за повышение учетной ставки до 8%.

Один из участников дискуссии заметил, что монетарная политика Национального банка до сих пор остается стимулирующей, в частности ключевая ставка значительно ниже своего нейтрального уровня. В то же время экономика уже восстанавливается и есть потребность в сдерживании инфляции.

Несколько участников дискуссии поставили под сомнение быстротечность текущего инфляционного шока.

Некоторые члены КМП также согласились, что в условиях существенного усиления инфляционного давления и длительной неопределенности в переговорах с МВФ повышение учетной ставки является логичным и последовательным шагом. Зато приток портфельных инвестиций нерезидентов, способствует укреплению гривни, может быть краткосрочным.

При обсуждении прогнозной траектории учетной ставки мнения членов КМП разделились пополам. По мнению пятерых участников дискуссии, Национальному банку придется в дальнейшем повышать учетную ставку в этом году, чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели 5% в 2022 году. Зато другая половина участников не исключает, что предыдущие повышения учетной ставки и сворачивание антикризисных монетарных мер могут оказаться достаточными для ослабления инфляционного давления.

Как сообщалось, 17 июня правление Нацбанка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 7,5% годовых, несмотря на то, что рост инфляции превысил прогноз. В то же время НБУ обещает постепенно свернуть программы долгосрочного рефинансирования с целью усилить эффект предыдущих повышений учетной ставки.