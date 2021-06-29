ЕБРР улучшил прогноз восстановления экономики Украины

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил прогноз роста экономики Украины в 2021 году с 3% до 3,5%.

Согласно обновленному прогнозу ЕБРР, рост ВВП Украины в 2022 году ожидается на таком же уровне – 3,5%, передает Интерфакс-Украина.

ЕБРР отмечает, что основные риски для восстановления экономики связаны с медленным продвижением в стране реформ и относительно медленными темпами вакцинации.

"Хотя в первом квартале 2021 года экономика снизилась на 2% в годовом исчислении из-за продолжительных карантинных ограничений, есть признаки того, что она постепенно возвращается к росту во втором квартале благодаря более высоким ценам на сырьевые товары", – указал ЕБРР в обзоре.

При этом Европейский банк реконструкции и развития в целом улучшил прогноз роста ВВП emerging markets Восточной Европы, Центральной Азии и севера Африки в 2021 году до 4,2% с ожидавшихся в октябре 3,6%. В 2022 году ожидается подъем на 3,9%.

Также банк пересмотрел оценку падения ВВП стран с развивающейся экономикой за прошлый год до 2,3% по сравнению с объявленными ранее 3,9%.

Как сообщалось, согласно данным Госстата, реальный ВВП Украины в первом квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года упал на 2,2%. Предварительно Госстат оценивал падение экономики в первом квартале в 2%, а Нацбанк – в 1,5%.

Напомним, ВВП Украины в четвертом квартале 2020 года по сравнению аналогичным периодом 2019 года сократился на 0,7%, тогда как по итогам третьего квартала падение составляло 3,5%, по итогам второго – 11,4%, первого – 1,3%. В целом по итогам 2020 года Госстат оценил падение украинской экономики в 4%.