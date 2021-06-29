СБУ обнаружила махинации при закупке программного обеспечения для Школы судей

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили махинации во время закупки программного обеспечения для государственных учреждений Украины.

Как сообщает пресс-центр СБУ, злоумышленник умышленно продал не соответствующие договору программы для Национальной школы судей, что привело к миллионным убыткам во время закупки, а также созданию условий для утечки данных.

Оперативники установили, что злоумышленником оказался директор частной компании-поставщика ПО. После победы на тендере он подделал финансово-хозяйственную документацию.

В результате, вместо надлежащего программного обеспечения он поставил программы, которые не соответствовали требованиям конкурса и договора.

Однако, отмечается, что чиновники Национальной школы судей "согласились" на такое ПО. Как следствие, правоохранители задокументировали миллионные злоупотребления во время закупки программ.

По выводам экспертов, использование такого ПО могло привести к уязвимости информационных сетей учреждения и утечке данных.

Правоохранители сообщили о подозрении директору предприятия и чиновнику госучреждения.

Первому инкриминируют присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ст. 191) и служебный подлог (ст.366). Второму – служебную халатность – ст.367 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, оперативники установили и другие факты злоупотребления служебными полномочиями должностными лицами Национальной школы судей Украины.