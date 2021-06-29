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СБУ обнаружила махинации при закупке программного обеспечения для Школы судей

СБУ обнаружила махинации при закупке программного обеспечения для Школы судей

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили махинации во время закупки программного обеспечения для государственных учреждений Украины.

Как сообщает пресс-центр СБУ, злоумышленник умышленно продал не соответствующие договору программы для Национальной школы судей, что привело к миллионным убыткам во время закупки, а также созданию условий для утечки данных.

Оперативники установили, что злоумышленником оказался директор частной компании-поставщика ПО. После победы на тендере он подделал финансово-хозяйственную документацию.

В результате, вместо надлежащего программного обеспечения он поставил программы, которые не соответствовали требованиям конкурса и договора.

Однако, отмечается, что чиновники Национальной школы судей "согласились" на такое ПО. Как следствие, правоохранители задокументировали миллионные злоупотребления во время закупки программ.

По выводам экспертов, использование такого ПО могло привести к уязвимости информационных сетей учреждения и утечке данных.

Правоохранители сообщили о подозрении директору предприятия и чиновнику госучреждения.

Первому инкриминируют присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ст. 191) и служебный подлог (ст.366). Второму – служебную халатность – ст.367 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, оперативники установили и другие факты злоупотребления служебными полномочиями должностными лицами Национальной школы судей Украины.

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Джерело:  СБУ
СБУ (1537) програмне забезпечення (194)


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