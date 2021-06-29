Энергосообщество выступило против запрета трейдеров и ограничений цен на рынке электроэнергии. ДОКУМЕНТ

Секретариат Энергетического сообщества выступил против ограничений для каких-либо категорий участников рынка, чрезмерного административного давления на участников требованием подтвердить закупленные объемы электроэнергии, а также любых ценовых ограничений: минимальных или максимальных.

Об этом говорится в письме главы Секретариата Энергосообщества Янеза Копача от 18 июня в ответ на запрос главы Нацкомиссии регулирования энергетики и комуслуг (НКРЭКУ) Валерия Тарасюка, которое публикует БЦ.

"Секретариат озабочен множеством ограничений и вмешательств в украинский рынок электроэнергии. Вмешательство в форме установления ценовых ограничений, ограничений участия в рынке, тарифов, которые не отражают расходы и т.д., как и раньше, подрывают развитие рынка", - говорится в письме.

Для предотвращения манипуляций на рынке Секретариат Энергосообщества предлагает ликвидировать ограничения цены на Балансирующем рынке и запретить участникам спекулировать на этом рынке.

Между тем, Секретариат Энергосообщества выступает категорически против предложений Минэнерго по временному запрету продажи электроэнергии трейдерами на Рынке на сутки вперед (РСВ) и Внутрисуточном рынке (ВСР).

"Ограничения по участию в рынке определенного типа участников противоречат принципу свободного рынка", - говорится в письме.

Также Секретариат Энергосообщества выступил против установления минимальной цены продажи электроэнергии на ВСР в размере 100,5% от цены РСВ. Напомним, соответствующее решение НКРЭКУ принял 25 июня.

"Относительно ценовых ограничений, Секретариат уже несколько раз отмечал, что ограничительные price caps (минимальные и максимальные) искажают рыночные сигналы и должны быть максимально согласованы с европейской практикой", - говорится в письме.

Кроме того, секретариат выступил против подтверждения участниками рынка закупленных объемов электроэнергии для продажи на РСВ и ВСР.

Соответствующее решение НКРЭКУ приняла 2 июня.

"Требование подтвердить источник происхождения электроэнергии, которая торгуется на рынке, может создать избыточную административную нагрузку на участников рынка", - говорится в письме.