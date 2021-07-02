Нидерланды разрешили въезд вакцинированным туристам из Украины (обновлено)

Нидерланды с 1 июля разрешили въезд в страну путешественникам из Украины с любой целью, если они прошли полную вакцинацию от коронавируса.

Об этом сообщается на официальном сайте правительства страны, передает avianews.com.

Таким пассажирам не нужно будет проходить тестирование на коронавирус перед вылетом или по прилету.

Как сообщают на портале для путешествующих от Министерства иностранных дел Украины, гражданам нашей страны разрешен въезд без карантина с сертификатом о полной вакцинации против COVID-19 одной из следующих вакцин:

Pfizer/BioNTech (Comirnaty)

Astra Zeneca EU (Vaxzevria)

Johnson & Johnson ((COVID-19 Vaccine) Janssen)

Moderna (Spikevax)

Astra Zeneca-SK Bio (Vaxzevria)

Serum Institute of India (Covishield)

Sinopharm BIBP

Sinovac

Украина сейчас отнесена Нидерландами к государствам с высоким риском распространения COVID-19. Из-за этого люди, которые не прошли полный курс вакцинации, не могут поехать из Украины в Нидерланды с целью туризма.

Ранее власти Нидерландов отменили обязательное требование по тестированию пассажиров, которые летят транзитом через главный аэропорт страны Схипхол в Амстердаме.

Сейчас путешественники из Украины, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, могут поехать в другие страны ЕС - в Грецию, Болгарию, Хорватию или на Кипр. Для такой поездки необходимо сдать тест на коронавирус перед вылетом, а в случае с Кипром - еще и по прилету.

Ранее сообщалось, что в МИД Украины надеются, что ЕС через две недели внесет ее в список стран, из которых разрешен свободный въезд.