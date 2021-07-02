Харьков со следующего года изменит ставки аренды за землю

Харьковский горсовет утвердил новые ставки аренды за землю, которые вступят в силу с 1 января 2022 года.

За соответствующее решение проголосовали 58 депутатов, "против" - 7, передает Интерфакс-Украина.

Директор департамента территориального контроля и земельных отношений Алексей Калина, отвечая на вопросы депутатов в ходе обсуждения вопроса, сообщил, что в результате принятия решения бюджет потеряет до 100 млн грн. Однако, по его словам, городские власти планируют компенсировать за счет более активной претензионной работы.

Депутаты внесли ряд изменений в предложенный им проект решения. В частности, большинство поддержало утверждение ставки для объектов игорного бизнеса в размере 12% (а не 3%, как для гостинриц, в которых они располагаются), а также увеличение ставки до 10% для малых архитектурных форм, торгующих подакцизными товарами.

По информации пресс-службы Харьковского горсовета, проголосованное в целом с учетом изменений решение предусматривает, что для обслуживания административных или офисных зданий ставка арендной платы за землю составит 6%, для объектов игорного бизнеса - 12%, для рынков - 6%, для малых архитектурных форм - 5% (за исключением торгующих подакцизными товарами, для них ставка составит 10%), для промышленных предприятий - 4%, для объектов общественного питания и бытового обслуживания, отелей - 3%, для объектов образования - 1,5% и так далее. Также арендная плата будет пропорционально зависеть от размера земельного участка.

"Это первое решение, когда мы понижаем арендные ставки на землю. Прежде всего, локдаун, карантинные ограничения отразились на предпринимателях с негативной стороны. Поэтому мы приняли решение поддержать наших предпринимателей, чтобы они чувствовали себя более удобно и встали на ноги", - прокомментировал принятый документ секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов после окончания сессии.