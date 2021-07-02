В Украине зафиксировали 696 новых случаев COVID-19

На утро 2 июля в Украине зафиксировали 696 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 36 детей и 33 медработника, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 439 человек, умерло 33 пациента, выздоровело – 1 197. В то же время совершили 44 088 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (194), Одесской (53), Киевской (50), Львовской (49) и Донецкой (39) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 236 497 человек, выздоровело – 2 169 584, летальных случаев зафиксировали 52 391, также провели 10 881 002 теста.

С начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 2 001 132 людей,за прошедшие сутки – 90 959. Полностью иммунизированы 766 483 человека.

Днем ранее, 1 июля, сообщали о 705 новых случаях COVID-19, 30 июня – о 633 новых случаях, 29 июня – о 182 случаях.