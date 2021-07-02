США поставит в Украину 2 миллиона доз вакцин Moderna, – Ляшко

Украина в ближайшее время может получить от США 2 млн дозы вакцины от COVID-19 производства Moderna.

Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Интерфакс-Украина.

"Мы с США договорились. Они обещали поставить в ближайшее время 2 млн доз вакцины Moderna", - сказал он журналистам в четверг вечером.

Ляшко уточнил, что поставка будет проведена в рамках механизма COVAX и может состояться уже в июле.

Министр также сообщил, что в ближайшее время в Украину поступит 5,32 млн доз китайской вакцины Coronavac, 2 млн доз вакцины Pfizer: 1 млн доз - в июле, 1 млн - в августе.

По его словам, Украина также достигла договоренности о поставке 10 млн доз вакцины Novavax, 4 млн доз которой поступит уже августе. Кроме того, ведутся переговоры о поставке в августе и "других вакцин".

Ляшко подчеркнул, что имеющиеся договоренности и контракты позволяют рассчитывать, что данное им обещание провести 10 млн вакцинаций до конца лета будет выполнено.