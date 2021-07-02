Правоохранители на Харьковщине разоблачили незаконную добычу глины на 102 миллиона
В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что директор одного из ООО Харьковской области с сентября по октябрь 2020 года совершал незаконную добычу глины и суглинков, ущерб составил 102 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Харьковщины.
Отмечается, что фигурант без специального разрешения совершал добычу полезных ископаемых на землях сельскохозяйственного назначения в Богодуховском районе.
На данный момент директору компании сообщили о подозрении в нарушении правил охраны или использования недр – ч.4 ст.240 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет тюремного заключения.
Джерело: Нацполиция Харьковской области
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