Правоохранители на Харьковщине разоблачили незаконную добычу глины на 102 миллиона

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что директор одного из ООО Харьковской области с сентября по октябрь 2020 года совершал незаконную добычу глины и суглинков, ущерб составил 102 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Харьковщины.

Отмечается, что фигурант без специального разрешения совершал добычу полезных ископаемых на землях сельскохозяйственного назначения в Богодуховском районе.

На данный момент директору компании сообщили о подозрении в нарушении правил охраны или использования недр – ч.4 ст.240 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет тюремного заключения.