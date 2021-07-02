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Австрия открыла двери для украинских вакцинированных туристов

Австрия открыла двери для украинских вакцинированных туристов

Австрия с 1 июля возобновила въезд в страну для украинцев для всех видов путешествий.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter.

"С сегодняшнего дня для украинцев открылась Австрия. При полной вакцинации за 14+ дней до путешествия въезд свободный", – написал он.

Как сообщает Посольство Австрии в Украине, для полностью вакцинированных граждан не требуется регистрация и пребывание на карантине. Однако действует условие: после проведения последней прививки должно пройти не меньше 14 дней, но и не более 270 дней.

Для тех желающих посетить страну, которые не вакцинировались, не делали тест или не имеют подтверждения о выздоровлении, необходимо зарегистрироваться перед поездкой, а также соблюсти 10-дневный карантин с возможностью бесплатного тестирования начиная с 5-го дня.

Среди признанных австрией вакцин: Comirnaty (INN) от BioNtech/Pfizer; Vaxzevria COVID-19 Vaccine AstraZeneca/Covishield от Serum Institute of India; COVID-19 Vaccine Janssen от Johnson&Johnson; mRNA-1273 Covid-19 Vaccine от Moderna; Sinopharm/BIBP SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, Sinovac.

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Джерело:  Twitter
Австрія (321) вакцина (889) туризм (789) коронавірус (3210)


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