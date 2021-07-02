Две компании пополнили финансовый рынок, – Нацбанк

Национальный банк внес в Государственный реестр финансовых учреждений две компании – ООО "Приватная беседа" и ООО "Финансовая компания "Бебкоин Мани".

Соответствующее решение 25 июня принял Комитет по вопросам наблюдения и регулирования деятельности рынков небанковских финуслуг, сообщает пресс-служба регулятора.

Кроме того, "Бебкоин Мани" получило две лицензии – на предоставление средств в заем, в том числе на условиях финансового кредита, а также на услуги по факторингу.

В то же время "Приватная беседа" пока не имеет лицензий на финансовые услуги.