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Продажи новых автомобилей в июне выросли на 21%, – "Укравтопром"

Продажи новых автомобилей в июне выросли на 21%, –

В июне украинцы купили 8,8 тыс. новых автомобилей, что на 21% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

При этом, отмечается, что июньский показатель 2021 года также на 36% превысил результат июня 2019 доковидного года.

Относительно мая количество регистрации новых автомобилей увеличилось на 4%.

Наибольшей популярностью пользовались авто Toyota, их приобрели 1 296 штук. Далее следует Renault – 986 авто, и Кіа – 742 купленных автомобиля. В пятерку лидеров также попали транспортные средства Skoda и Hyundai.

Отмечается, что всего за первое полугодие украинцы приобрели 48,4 тыс. новых авто, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

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Джерело:  "Укравтопром"
авто (4127) купівля (1326)


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