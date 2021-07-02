"Укрзализныця" ускорит поезд из Киева в Бердянск
АО "Укрзализныця" изменит расписание и маршрут направления поезда № 227/228 Киев –Бердянск.
Как сообщает пресс-служба компании, с 6 июля продолжительность движения поезда уменьшится на 2,5 часа.
Поезд будет отправляться из Киева в 19:19 и прибывать на азовский курорт в 10:40. Изменения графика коснулись и обратного маршрута. Поезд №228 Бердянск – Киев будет отправляться как и раньше в 17:22, а прибывать в столицу в 9:18 – на 37 минут раньше.
Отмечается, что будет отменена остановка на станции "Днепр-Лоцманская", вместо нее в обоих направлениях поезд будет проходить через станцию "Днепр-Главный". Также прибытие и отправка по станции им. Тараса Шевченко в направлении из Бердянска будет раньше – в 06:54-05:57.
Джерело: "Укрзализныця"
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