Компании Минфина за 2020 год получили убытков на 7 миллиардов

В 2020 году предприятия, подчиненные Министерству финансов, отчитались об общих убытках на сумму 7,1 млрд грн.

Об этом свидетельствует отчет о выполнении показателей финансового плана госпредприятий за 2020 год, сообщает проект "Марлин".

Так, общая сумма доходов достигла отметки в 21,4 млрд грн, в то время как общая сумма убытков – 28,5 млрд грн. Всего к сфере управления соответствующего министерства принадлежат 15 госпредприятий.

Наибольшие убытки в 27,5 млрд грн получило ЗАО "НЭК "Укрэнерго", что составляет 96,2% от общего размера убытков всех государственных предприятий.

Кроме "Укрэнерго" убытки также понесли Киевская офсетная фабрика ( на 7,8 млн грн), Главный проектно-производственный и сервисный центр компьютерных финансовых технологий (на 783,2 тыс. грн) и западное казенное предприятие пробирного контроля (на 62,8 тыс. грн)

Среди причин убыточности "НЭК "Укрэнерго" в Минфине обозначили:

дефицит составляющей затрат на выполнение специальных обязанностей для обеспечения общественных интересов в тарифе на услуги по передачи электроэнергии;

разницу в стоимости услуг по балансировке и стоимости небалансов, которые ЧАО "НЭК"Укрэнерго" закупает / продает на балансирующем рынке;

неуплата компаниями группы ДТЭК услуг по передаче электроэнергии в части экспортируемой энергии.

Около 87% убытков компании "Укрэнерго", 24 млрд грн, составляет компенсация расходов на выполнение спецобязательств (ПСО), в частности, для населения и на покрытие "зеленого" тарифа ГП "Гарантированный покупатель".

Общая кредиторская задолженность государственных предприятий, которыми управляет Минфин составляет 77,5 млрд грн, а дебиторская - 12,1 млрд грн.

В Минфине заверили, что их государственные предприятия являются платежеспособными.