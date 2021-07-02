Отопительный сезон начнется вовремя, – Шмыгаль

Правительство начало подготовку к следующему отопительному сезону, который стартует в установленные законом сроки.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время "Часа вопросов к правительству" в парламенте, передает пресс-служба Кабмина.

"Выданы соответствующие распоряжения правительству. Этот вопрос находится на моем личном контроле и контроле профильных министерств – Министерства развития громад и территорий и Министерства энергетики", – отметил он.

Также, по его словам, министерства совместно с НАК "Нафтогаз" решают вопрос подготовки и запуска к отопительному сезону теплоэлектроцентралей.