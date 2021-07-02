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Отопительный сезон начнется вовремя, – Шмыгаль

Отопительный сезон начнется вовремя, – Шмыгаль

Правительство начало подготовку к следующему отопительному сезону, который стартует в установленные законом сроки.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время "Часа вопросов к правительству" в парламенте, передает пресс-служба Кабмина.

"Выданы соответствующие распоряжения правительству. Этот вопрос находится на моем личном контроле и контроле профильных министерств – Министерства развития громад и территорий и Министерства энергетики", – отметил он.

Также, по его словам, министерства совместно с НАК "Нафтогаз" решают вопрос подготовки и запуска к отопительному сезону теплоэлектроцентралей.

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Джерело:  Кабмин
опалювальний сезон (1151) Шмигаль Денис (1486)


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