Кабмин утвердил порядок выдачи сертификата о вакцинации от COVID

Кабинет министров принял постановление о введении COVID-сертификатов в Украине, которые будут подтверждать статус гражданина о вакцинации, отрицательный результат ПЦР-тестов и статус, если человек выздоровел от COVID-19.

Как сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации, электронный документ разрабатывается с учетом международных требований – EU Digital COVID Certificate Еврокомиссии.

Согласно утвержденному порядку выдачи сертификатов, все данные о пациенте будут вноситьв электронную систему здравоохранения. Документ можно будет сгенерировать в приложении или на портале "Дія", а также получить в бумажном виде у врача.

"Все данные о прививках вносятся в электронную систему здравоохранения. Поэтому когда человек завершил курс иммунизации от COVID-19, а именно, получил 2 дозы вакцины, можно будет сгенерировать сертификат о вакцинации в приложения или на портале "Дія", а в перспективе также – получить его у врача", – пояснил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

COVID-сертификаты будут работать, как и другие документы в "Дія". Проверить, действителен ли сертификат, можно будет с QR-кодом.

По словам вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, украинские международные сертификаты начнут работать в тестовом режиме с июля вместе с общим запуском таких документов в Евросоюзе.

"Они станут нашим билетом в возможности пользоваться безвизовым режимом в условиях коронавирусных ограничений", – заявила Стефанишина.

В сообщении отмечается, что сейчас МИД Украины в сотрудничестве с Минздравом и Минцифры проводит переговоры со странами о взаимном признании международных сертификатов. После прохождения технической проверки со стороны ЕС состоится полноценный запуск функционала.

А 1 июля Минцифры совместно с партнерами запускает бета-тестирования COVID сертификатов. Приобщиться к тестированию могут люди, которые уже получили 2 дозы вакцины от COVID-19 на территории Украины. Уже зарегистрировались около 10 тыс. пользователей.

Согласно постановлению Кабмина, сформировать сертификат можно сразу после внесения в центральную базу данных о последней дозе вакцины в соответствии с протоколом вакцинации от COVID-19 или о получении отрицательного результата тестирования на COVID-19, а также (при выздоровлении от COVID-19) на 14-й день после даты забора биоматериала для тестирования, результат которого положительный, при наличии сведений о выздоровлении, отмечает Интерфакс-Украина.

Срок действия сертификата при выздоровлении от COVID-19 составляет 180 дней от даты забора материалов, давшие положительный результат тестирования на COVID-19 (для международного, внутреннего и иностранного сертификата); при вакцинации - 180 дней со дня введения последней дозы вакцины в соответствии с протоколом вакцинации от COVID-19 (для внутреннего и иностранного сертификатов); при отрицательном результате тестирования - 72 часа начиная от часа забора материалов для анализа 19 (для внутреннего и иностранного сертификата).

При этом в Украине будут выдаваться международные и внутренние сертификаты, а также будут использоваться иностранные сертификаты: они формируются и выдаются уполномоченным учреждением иностранного государства, с которым Украина заключила международный договор о взаимном признании.