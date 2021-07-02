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Кондукторы прекратили работу в общественном транспорте Киева, – СМИ

Кондукторы прекратили работу в общественном транспорте Киева, – СМИ

В общественном транспорте Киева больше не будут работать кондукторы.

Как сообщают в "Киевпастрансе", соответствующее решение начало действовать 2 июля, передает LIGA.net .

Отмечается, что кондукторы прекратили работу навсегда. Также нельзя будет купить билет и у водителей.

Теперь оплатить проезд можно следующими способами:

  • в T-киосках;
  • в терминалах самообслуживания е-билета;
  • в терминалах Easy Pay;
  • на станциях Киевского метрополитена;
  • в приложении Киев Цифровой;
  • в личном кабинете киевлянина (для владельцев Карты киевлянина).

Ранее в столице работало до 1 тыс. кондукторов. Часть из них переведут на должности контролеров, которые будут проверять оплату проезда в транспорте.

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Джерело:  LIGA.net
Київ (4682) Київпастранс (153)


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