Кондукторы прекратили работу в общественном транспорте Киева, – СМИ

В общественном транспорте Киева больше не будут работать кондукторы.

Как сообщают в "Киевпастрансе", соответствующее решение начало действовать 2 июля, передает LIGA.net .

Отмечается, что кондукторы прекратили работу навсегда. Также нельзя будет купить билет и у водителей.

Теперь оплатить проезд можно следующими способами:

в T-киосках;

в терминалах самообслуживания е-билета;

в терминалах Easy Pay;

на станциях Киевского метрополитена;

в приложении Киев Цифровой;

в личном кабинете киевлянина (для владельцев Карты киевлянина).

Ранее в столице работало до 1 тыс. кондукторов. Часть из них переведут на должности контролеров, которые будут проверять оплату проезда в транспорте.