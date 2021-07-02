Кондукторы прекратили работу в общественном транспорте Киева, – СМИ
В общественном транспорте Киева больше не будут работать кондукторы.
Как сообщают в "Киевпастрансе", соответствующее решение начало действовать 2 июля, передает LIGA.net .
Отмечается, что кондукторы прекратили работу навсегда. Также нельзя будет купить билет и у водителей.
Теперь оплатить проезд можно следующими способами:
- в T-киосках;
- в терминалах самообслуживания е-билета;
- в терминалах Easy Pay;
- на станциях Киевского метрополитена;
- в приложении Киев Цифровой;
- в личном кабинете киевлянина (для владельцев Карты киевлянина).
Ранее в столице работало до 1 тыс. кондукторов. Часть из них переведут на должности контролеров, которые будут проверять оплату проезда в транспорте.
Джерело: LIGA.net
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