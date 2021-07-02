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Новини
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Украина получила $350 миллионов от Всемирного банка

Украина получила $350 миллионов от Всемирного банка

Министерство финансов подтвердило поступление в Украину займа на $350 млн от Всемирного банка для системного проекта "Первый займ на политику развития в сфере экономического возобновления".

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает Интерфакс-Украина.

"Средства поступили в Украину", – заявили в ответе на запрос агентства.

Как сообщалось, Украина и Всемирный банк подписали соглашение о предоставлении Украине от Международного банка реконструкции и развития кредита в размере $350 млн. Средства будут направлены, в частности, на развитие экономики в период пандемии COVID-19, социальную поддержку уязвимых слоев населения и на укрепление государственных институций.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
Світовий банк (577) кредит (3282) Мінфін (2932)


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Коломойський передав Всесвітньому банку: "Дякую, лошари".
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02.07.2021 15:20 Відповісти
Лошары это не Мировой банк,а мы они то знали что кредит пойдет Зеленскому, а отдавать народу,чистый афериз ,якобы для нас только деньги до нас как всегда не доходят, а отдает не те кто взял конкретно, а бюджет.
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02.07.2021 16:24 Відповісти
НА СЕМЕЧКИ !?)
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02.07.2021 15:52 Відповісти
Первое - в каком смысле получила ?
Второе - вся Украина?
Третье - зачем?

Что вы , ...дь , за новости пишете?

Нынешнее правительство Украины получило кредит , в размере 350 миллионов доларов от Всемирного банка под о...ные проценты , чтобы отдать предыдущий кредит от Всемирного банка. Так гораздо правдивее.
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02.07.2021 16:09 Відповісти
Зеопа их "уже освоила". Присылайте ищо. Таки беня будет рад.
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03.07.2021 09:36 Відповісти
350 млн - этого как раз хватит на четыре месяца для депутатов зеленого рагулья. А потом они будут валить из этой страны, ведь начнется майдан-3!
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03.07.2021 13:29 Відповісти
Народ ніколи не буде знати куди підуть ці гроші.
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03.07.2021 18:03 Відповісти
А хто і коли муситиме віддавать, і чим, землею, чи свободою?
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03.07.2021 21:40 Відповісти
Скажите, а как призанять ДенЁх с этого транша? Так хоцца экономического подъёма
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04.07.2021 13:25 Відповісти

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