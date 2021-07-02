Украина получила $350 миллионов от Всемирного банка
Министерство финансов подтвердило поступление в Украину займа на $350 млн от Всемирного банка для системного проекта "Первый займ на политику развития в сфере экономического возобновления".
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает Интерфакс-Украина.
"Средства поступили в Украину", – заявили в ответе на запрос агентства.
Как сообщалось, Украина и Всемирный банк подписали соглашение о предоставлении Украине от Международного банка реконструкции и развития кредита в размере $350 млн. Средства будут направлены, в частности, на развитие экономики в период пандемии COVID-19, социальную поддержку уязвимых слоев населения и на укрепление государственных институций.
Джерело: Интерфакс-Украина
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Второе - вся Украина?
Третье - зачем?
Что вы , ...дь , за новости пишете?
Нынешнее правительство Украины получило кредит , в размере 350 миллионов доларов от Всемирного банка под о...ные проценты , чтобы отдать предыдущий кредит от Всемирного банка. Так гораздо правдивее.