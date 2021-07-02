Украина получила $350 миллионов от Всемирного банка

Министерство финансов подтвердило поступление в Украину займа на $350 млн от Всемирного банка для системного проекта "Первый займ на политику развития в сфере экономического возобновления".

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает Интерфакс-Украина.

"Средства поступили в Украину", – заявили в ответе на запрос агентства.

Как сообщалось, Украина и Всемирный банк подписали соглашение о предоставлении Украине от Международного банка реконструкции и развития кредита в размере $350 млн. Средства будут направлены, в частности, на развитие экономики в период пандемии COVID-19, социальную поддержку уязвимых слоев населения и на укрепление государственных институций.